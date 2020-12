Antonia Santa María revela que no fue invitada a franja del Apruebo con "Los Sa-Sa": "Me dio mucha pena la verdad"

Antonia Santa María conversó con el podcast "Impacto en el rostro", en donde se refirió a "Los Sa-Sa", la recordada familia que apareció en "Brujas".

"Era una familia muy chilena, tenía esta cosa popular, pero también con esa cosa aspiracional que tiene la sociedad chilena, la oportunidad de tener la plata, pero a la vez, no dejar de ser quien eres, seguían en la feria, seguían en la Vega, seguían compartiendo con los suyos pero muy generosos porque ahora tenían plata. Una familia muy simpática, muy unida, muy chilena, muy divertida y tenía esa cosa del humor. Creo que representaba muy bien a la familia chilena, eso supongo que fue la gracia", expresó.

La actriz comentó además su ausencia en la franja del Apruebo, en donde aparecieron Solange Lackington, Héctor Morales y Alejandro Trejo como "Los Sa-Sa".

"No me invitaron y me dio mucha pena la verdad. Habría participado sin duda por varias cosas. Uno porque también me dio pena que se vendiera un poco como el regreso de ‘Los SaSa’ después de 15 años y yo decía “pero si también soy de parte y no estoy”. Eso fue lo que me dio más pena, decir ‘bah, si éramos los 4, por qué no"", señaló en el podcast.

"Lo otro que me dio es rabia, porque es un momento político que está muy complejo en donde está todo muy polarizado, en el ambiente del teatro más aún también, entonces no participar de eso, no porque uno diga ‘oh, es la media franja'. No. No la encontré tan buena y no la vi tanto, pero sí el símbolo de no estar, significa que estoy en el otro lado. Y es delicado", indicó.

"Te ponen en un lugar sin quererlo, sin decir nada, yo supongo que para algunos aparecí yo estaba en otro lado, en el rechazo, o que no había querido participar y no poh, no fue así", expresó.

Por último, Antonia Santa María afirmó que "hice mi alegato a quien creía que tenía que hacerlo, que no sé si era la persona, pero una vez que lo dije se me olvidó el tema".