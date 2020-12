Nicolás Poblete revela que rechazó rol de Antonio Mercader en "Machos"

El actor Nicolás Poblete reveló que rechazo el papel de "Antonio Mercader" en la telenovela de Canal 13 "Machos".

En conversación con "Francamente", el programa de Francisca García-Huidobro en las redes sociales de la citada señal televisiva, el intérprete contó sus razones por las cuales desistió de salir en la teleserie.

"Me llamaron para hacer ese personaje y era una posibilidad haberlo hecho y yo dije que no, porque estaba en segundo año de la universidad recién", señaló Poblete.

Sergio Hernández detalla su tranquila vida en El Calvario: así es el presente del actor en el sur del país El actor vive en El Calvario, una zona ubicada en la comuna de San Ignacio en la Región del Ñuble.

En ese sentido, afirmó que "quería sentirme más preparado para enfrentar el mundo profesional".

Consultado si se arrepintió de rechazar el personaje, el cual fue interpretado finalmente por Pablo Díaz, Poblete afirmó que "no, olvídate cómo me webiaban algunos amigos, ‘¡¿cómo dijiste que no?!’".

"Pero yo creo que fue una buena decisión. Porque efectivamente si me hubiera pasado eso o hubiera estado ahí, que no pasó, probablemente habría llegado hasta segundo año de la carrera, habría hecho un año de universidad. No sé cómo hubiera sido mi carrera en adelante", remató Nicolás Poblete.