Gritos y peleas: China Suárez desmiente que haya tenido un complejo fin de semana con Benjamín Vicuña en una estancia

Este lunes, medios argentinos dieron a conocer información sobre una supuesta pelea a gritos entre la pareja formada por Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña durante su estadía en una estancia en Ezeiza, Buenos Aires.

Lo publicado por Gente.com.ar explica que "Chusmeteando" comenzó compartiendo publicaciones que hizo Vicuña de él jugando al polo y del hijo más pequeño de la pareja, Amancio, durmiendo siesta y una imagen donde supuestamente aparecen Vicuña y Suárez sentados a la mesa junto a una niña que parece ser Magnolia.

Pero eso no es todo, porque también se comparte información de la cuenta @sangrepaltera: "Me cuentan que #Chinasuarez y #BenjamínVicuña pasaron el fin de semana en una estancia, estilo hotel boutique, en Ezeiza, y los empleados no sabían qué hacer por los gritos y los insultos que venían de la habitación de ambos… Ampliaremos".

A esto se agrega: "Los hijos de Pampita y Benjamín no estaban. Es una estancia de sólo 8 habitaciones, muy íntimo. Huéspedes de otras habitaciones estaban escandalizados por la nefasta discusión de Vicuña-Suárez, porque ese perfil de gente, que buscan escapar de la ruidosa ciudad, lo q menos esperan es encontrar ahí a la #ChinaSuarez a los gritos".

El desmentido

Pues bien, la actriz recurrió a sus propias redes sociales para hacer un desmentido. Aseguró que la pareja de la foto no son ellos, y pidió chequear las fuentes. Según dijo, la cuenta de donde salió la información es de alguien que está obsesionada con ellos y su fuente es una cuenta que la acosa y le hace bullying.

Suárez comentó: "El niño se llama 'Nicolás' y jugó mucho con Magnolia. Jaja, ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces".