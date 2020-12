"Estoy pasando por un momento más o menos complicado": Iván Arenas revela que tiene cáncer

Días difíciles atraviesa Iván Arenas. El actor y comediante reveló que tiene cáncer y que el próximo 6 de enero será sometido a una operación.

"Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre, no se qué va a pasar", dijo Arenas en entrevista con radio ADN.

Más allá de aquel duro panorama, el comediante de 69 años expresó que enfrenta las cosas con optimismo, sobre todo por tener la oportunidad de poder brindar un espectáculo de fin de año con su personaje "Profesor Rosa" junto a "Don Carter" y "Guru Guru".

"Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea y salga todo bien en el año", expresó.

"Es así la vida, otros tienen problemas mayores, hay gente que no tiene ni qué comer. Estoy tranquilo y con mucho optimismo", agregó.