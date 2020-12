Johnny Depp reaparece y envía un mensaje de Año Nuevo a sus fans

Definitivamente, el 2020 no fue el mejor año en la vida de Johnny Depp. El actor, quien tiene a su carrera cinematográfica desbordándose por sus conflictos con su exesposa Amber Heard, ha querido enviarle un mensaje a sus fans por el Año Nuevo.

"Baneado" de Netflix en Estados Unidos, borrado por Warner Bros y con la sensación de que nadie importante en Hollywood quiere trabajar con el recordado Jack Sparrow en la saga 'Piratas del Caribe', Depp reapareció a través de su cuenta de Instagram para saludar a sus fieles seguidores y desearles felices fiestas.

"Este año ha sido muy difícil para muchos. Tenemos un mejor momento por delante. ¡Felices fiestas a todos! Mi amor y respeto a todos ustedes. Eternamente, JD", comentó Johnny Depp en su post en la red social, acompañado por una foto con el músico Shane MacGowan

El caso de maltrato de género por demanda de Amber Heard ha manchado la carrra de Depp, envuelto en abogados y tribunales, especialmente desde que perdió ante un juez contra el diario británico 'The Sun', que lo tildó de "maltratador de esposas".

Los fans de Depp, quienes hicieron de su reciente publicación de Instagram uno de sus posts con más likes con casi dos millones, le enviaron sus mejores deseos a Johnny Depp. "Te amo", "Estamos orgullosos de ti", "Siempre te apoyaremos", comentaron algunos seguidores.

El veto de Disney

A mediados de diciembre, se conoció que The Walt Disney Company tomó la decisión definitiva de que Depp no vuelva a interpretar al capitán Jack Sparrow en futuras películas de 'Piratas del Caribe', una medida que lleva rumoreándose desde que comenzaron las disputas legales entre él y su ex pareja Amber Heard, pero que finalmente se ha hecho oficial.

Según escribe 'THR', Disney ya había tomado la decisión mucho antes del juicio del actor contra 'The Sun'.

El caso Depp-Heard explotó en los medios de comunicación cuando se filtró que el medio británico ganó su caso contra el actor y cuando se hizo oficial la salida de Johnny Depp de Warner, y por lo tanto, su adiós al papel de Gellert Grindelwald de la saga de 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos'.