Adele delinea su silueta en vestido bordado con lentejuelas borgoña y verdes

Con su melodiosa voz y letras llenas de sentimientos reales, Adele se ha encargado de poner en música las emociones de millones de personas, logrando llenar estadios y dominar por completo las listas de popularidad.

El 2020 no fue la excepción, aunque no lanzó un disco nuevo, la intérprete de Someone like you logró llamar la atención esta vez con su cambio corporal. Luego de publicar una foto en su cuenta Instagram donde se le ve con varios kilos menos, las redes sociales enloquecieron.

Esta no es la única ocasión en la que su aspecto ha sido el principal foco de atención. Adele lleva años luciendo glamorosos vestidos y atuendos sobre el escenario, diseñador por las mentes más talentosas y artísticas del mundo.

Adele luce sensual y elegante con un vestido de lentejuelas borgoña y verdes ceñido al cuerpo

Uno que logró plasmar a la perfección su ecléctico estilo fue el que utilizó para los premios Brit del 2016 cuando brilló bajo los reflectores con mil lentejuelas en su cuerpo.

Adele se vio como una princesa de cuento de hadas en un vestido ceñido manga tres cuartos, bordado con lentejuelas borgoña y verdes, que formaban un estampado esotérico y original. El corte del vestido le permitió estilizar su silueta, para el momento ya había perdido peso y mostraba una muestra de lo que vendría a futuro.

Luego de también dejar claro que sabe actuar con su trabajo conduciendo Saturday Night Live, Adele da los toques finales a su nuevo disco, el cuarto en su discografía y que la traerá de vuelta a la palestra, ahora con un hijo y un divorcio en su historial.

Adele enamora con su elegancia en un vestido azul plisado y bordado con encaje El azul es un tono muy sobrio y elegante

Los fans se preparan para ser golpeados por las letras llenas de emoción de la cantante, quien toma los sucesos de su vida para llevarlos a canciones de manera magistral, por lo que ha ganado ya dos Grammy a Mejor Álbum del Año.

