Adicción y arrogancia: Vuelve "Dr. House" a las pantallas de TVN

La adicción a los estupefacientes y la arrogancia desbordada no son la mejor combinación. Menos al momento de buscar un diagnóstico para complejas enfermedades que parecen no tener solución. Pero eso no parece aplicar a Gregory House, el doctor estrella del Hospital Universitario de Princeton-Plainsboro en Nueva Jersey.

Por suerte para los pacientes, esto se trata sólo de un personaje de ficción y es la trama de la ya clásica serie "Dr. House", protagonizada por el actor británico Hugh Laurie. La producción vuelve a las pantallas de TVN este lunes 4 de enero.

Todo el mundo miente

En cada episodio, el doctor House junto a su equipo conformado por el Dr. Robert Chase (Jesse Spencer), la Dra. Allison Cameron (Jennifer Morrison) y el Dr. Eric Foreman (Omar Epps) buscará ayudar a los pacientes que parecen haber probado todas las opciones. Pero esta ayuda no llegará sin antes enfrentarse a la arrogancia del médico, para quien la frase "Todo el mundo miente" es una premisa de para seguir.

Y claro, también están los constantes roces con la Dra. Lisa Cuddy, interpretada por Lisa Edelstein.

La serie va de lunes a jueves después de "Fuerza de mujer", alrededor de las 23:45 horas.