Usuarios de Instagram no le perdonan foto a Yasmín Vásquez

La exMilf Yasmín Vásquez es muy activa en redes sociales y ahora más que nunca, ya que muestra su emprendimiento turístico junto a su marido.

En Instagram subió una foto tomada en Villarrica y se llenó de comentarios, buenos y malos, pero los negativos fueron bastante crueles.

En la fotografía sale de espaldas mirando un grafiti, con un mini short, que mostraba su anatomía y bueno…no a todos les gustó la imagen.

"Se ve ordinario y tú no eres ese perfil"; "No me gustó tu foto, siempre te caracterizas por fotos lindas"; "hija, mire su carnet, ya no está para este tipo de fotos", fueron algunos de los comentarios.