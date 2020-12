Salma Hayek fabulosa disfruta unos días de playa con traje de baño púrpura y sombrero de yute

El año se acaba y las celebridades están preparadas para despedirlo a lo grande, entre ellas está Salma Hayek quien aprovechó para tomar el sol en la playa y dejar hipnotizados a sus seguidores con su impactante figura.

Posando junto al océano, la preciosa actriz mexica, de 54 años de edad, mostró su amplio escote y su plano abdomen en un diminuto bikini de dos piezas color púrpura. Complementó el look con un elegante sombrero de yute veraniego y un par de gafas de sol, recogiendo su cabello en una cola de caballo.

Salma Hayek magnífica en traje de baño púrpura de dos piezas y sombrero de yute playero

La estrella de Frida agregó otro toque elegante a la apariencia al arrojar una envoltura floral blanca y morada real que ondeaba con la brisa. "Nunca he estado más agradecida por estar saludable y en contacto con la naturaleza", dijo en su pie de foto.

Salma Hayek tiene una figura atlética a base de ejercicio y comida sana / Instagram

La estrella de la próxima película de Marvel 'The Eternals' ha estado disfrutando a plenitud las fiestas navideñas, cocinando junto a su suegra, la madre de su esposo Francois-Henri Pinault, escribiendo "¡Cenar en casa de mi suegra, siempre es una experiencia sublime!".

Con una gabardina negra de botones dorados y una blusa con flecos ruchados en la parte delantera, Salma sostiene lo que parece ser un pastel de papá junto a su suegra, quien sonríe feliz de tener a toda su familia en casa para la Navidad.

Salma Hayek comparte una foto con su suegra y muestra cómo es su relación con ella Compartieron juntas en una cena navideña

Salma Hayek es parte del elenco de primer nivel de 'The Eternals', que terminó el rodaje antes de los cierres del coronavirus. Angelina Jolie se une a Salma en el reparto, así como a los protagonistas de Game Of Thrones Richard Madden y Kit Harington, además del ex alumno de Silicon Valley Kumail Nanjiani.

