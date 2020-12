Yamila Reyna alejada por el coronavirus de su nuevo amor: confirma romance con el "Mono" Sánchez

Con coronavirus y encerrada en Argentina, se encuentra la actriz Yamila Reyna, pero también feliz, porque encontró el amor.

En una transmisión por Instagram, la ahora también empresaria transandina, confirmó su relación con el arquero de Unión Española, Diego "Mono" Sánchez.

Instagram

Yamila relató en el Live en conjunto que Sánchez la "acompañó hasta el auto, me daba besos en la cara. En una se quedó mirándome, yo también… ¡y el medio pato! Debo reconocer que estuvo bueno”.

Y Sánchez agregó que "le metí la lengua hasta los pulmones, fue como de las teleseries”. Para cerrar, Yamila reveló lo que más le gustó del arquero: “Amé cómo se viste, me gustan morenos, con personalidad, me llamó la atención su altura… Es atractivo, guapo y tiene mucho swing… No nos vemos hace un mes, es un montón de tiempo para alguien al que viste dos veces”.

El covid los separa

Y claro, hace un mes que no se ven porque la actriz partió a sus tierras natales y se contagió de coronavirus.