Cartelera de TV: películas y series para ver hoy jueves 31 en la pantalla chica

ERIN BROCKVICH

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 15:30.

Erin Brockovich (Julia Roberts) es una madre soltera que consigue un puesto de trabajo en un pequeño despacho de abogados. Su personalidad poco convencional hará que sus comienzos no sean demasiado alentadores, pero todo cambiará cuando decida investigar el extraño caso de unos clientes que padecen una sospechosa enfermedad.

GREY’S ANATOMY

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 16:00 y 01:30.

Serie estadounidense. La historia se centra en la vida personal y profesional de cinco médicos practicantes en el Seattle Grace Hospital, entre ellos Meredith Grey (Ellen Pompeo), la hija de una cirujana general de renombre.

TERMINATOR 3: LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 18:40.

Un robot viaja desde el futuro para proteger a John Connor y a su futura esposa de un sofisticado modelo cibernético que ha sido enviado para matarlo y asegurar el triunfo de las máquinas sobre los humanos. Con Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl, Claire Danes, David Andrews, Earl Boen, Mark Famiglietti, Moira Harris, Chopper Bernet, Brian Sites y M.C. Gainey.

28 DÍAS

TBS (DirecTV 216, Movistar 739, VTR 110, Claro 635)

Horario: 19:20.

Como consecuencia de su adicción al alcohol, la periodista Gwen Cummings (Sandra Bullock) tiene un accidente con la limousina que ha robado a su hermana el día de su bodan y obligadamente debe ingresar en una clínica de rehabilitación en la que tendrá que permanecer durante 28 días. Allí conocerá a mucha gente, especialmente a su compañera de cuarto, y Eddie, a un jugador de béisbol profesional.

EL GRAN SECUESTRO DE MR HEINEKEN

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 19:25.

En 1983, el magnate de la cerveza Alfred Henry Heineken es secuestrado, junto con su chofer, por una banda que exige 50 millones de dólares por su libertad. Con Anthony Hopkins, Jim Sturgess, Sam Worthington, Ryan Kwanten, Jemima West, Yolanthe Cabau, Patrick Kearns, David Dencik, Eric Godon, Chelsea Bruland, Gus Rhodes y Rob Fuller.

SOÑADORAS

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 20:15.

Luego de ser descubiertas por un ambicioso agente (Jamie Foxx), quien les ofrece los coros para un famoso cantante (Eddie Murphy), Effie (Jennifer Hudson), Deena (Beyoncé) y Lorrell (Anika Noni Rose) cambian el nombre del grupo, The Dreamettes, por The Dreams. Pero, a pesar de que The Dreams se convierte en un auténtico fenómeno de costa a costa, no tardan en darse cuenta de que el precio de la fama y la fortuna es mucho más elevado de lo que imaginaban.

EL OSO BRIGSBY

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 21:35.

“Brigsby Bear Adventures” es un programa de televisión infantil que tiene un solo espectador: James. Cuando el programa termina de golpe, la vida de James cambia para siempre, y éste se propone terminar la historia él mismo. Con Kyle Mooney, Matt Walsh, Michaela Watkins, Ryan Simpkins, Greg Kinnear, Claire Danes, Mark Hamill, Jane Adams, Jorge Lendeborg Jr., Alexa Demie, Kate Lyn Sheil y Andy Samberg.

SHERLOCK HOLMES

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 22:00.

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) y su incondicional compañero Watson (Jude Law), deberán usar su agudeza intelectual y toda clase de recursos y habilidades para enfrentarse a un nuevo enemigo y desenmarañar un complot que podría destruir el país.

DALE PLAY

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 22:25.

Un grupo de famosos divididos en dos equipos, tendrá que adivinar quién canta la canción venciendo una serie de desafíos, tales como escuchar famosas melodías o adivinar un tema reproducido diez veces más rápido o intentar cantarla en otro idioma.

ASÍ SOMOS: ESPECIAL AÑO NUEVO

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario 22:30.

Eva Gómez conduce este programa de videos bizarros, contingencia política, recuerdos, cine, temas de pareja, excitantes performances y consejos sexuales. En esta edición el programa estará dedicado a despedir el año.

BIENVENIDOS, ESPECIAL AÑO NUEVO

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:35.

Programa especial para despedir el año con música y entretencion. Conducen Tonka Tomicic, Sergio Lagos y Pancho Saavedra, acompañados de Martín Cárcamo, Raquel Argandoña, Ángeles Araya y Mónica Pérez y la participación de las tarotistas Zita Pessagno y Katy Szabo.

UN AÑO MÁS: ESPERANDO EL 2021

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:40.

Karen Doggenweiler y María Luisa Godoy animarán este espacio que busca recibir con alegría este nuevo año. Habrá humor con divertidas rutinas del Huaso Filomeno, Centella, Zip, Zup y Nancho Parra, y se emitirán diversos videos con saludos y buenos deseos del público.