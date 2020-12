31 de diciembre en casa: El difícil año de las bandas tropicales

"Un año más que se va", dice la emblemática canción de Tommy Rey que todos los años nuevos es el infaltable de las fiestas. Este año, se va sin fiesta, sin público y, con las bandas por primera vez, sin poder tocar.

Ha sido un año critico para los músicos en todos los ámbitos, pero especialmente para los tropicales, que centran la entrada de recursos en los eventos de fin de año. Sobre todo, porque el 2019 ya fue débil debido a la cancelación de las fiestas de fin de año producto del estallido social.

"Ha sido terrible, el más malo de todos, mucha gente que no puede trabajar, que ha sido despedida, en todo aspecto la gente ha sido muy afectada", señala Patricio Zuñiga la voz de Tommy Rey. El cantante, explica como ha sido para ellos desde el 2019, "desde el estallido social nos hizo perder mucho trabajo entre septiembre y enero. Luego en el verano mejoró un poco y guardamos platita porque comentaban que se venia algo terrible, pero por el tema social, jamás nos imaginamos que por un virus".

De hecho el 9 de marzo en Calama y por la conmemoración del Día internacional de la mujer, fue la última vez que Tommy Rey pisó un escenario "volvimos a Santiago y no pudimos trabajar mas", dice Zuñiga.

Sobre esta noche, Zuñiga es drástico "el año nuevo que no podemos trabajar es un fracaso" y recuerda que solo una vez en los casi 40 años de la banda estuvieron a punto de no tocar un 31 de diciembre "una vez nos paso que íbamos a tocar en espacio Riesco, estábamos llevando los equipos y nos avisan que se suspendió el evento porque no tenía los permisos municipales", relata añadiendo que "pero me llamó un amigo y me preguntó si era cierto lo que había pasado y nos contrató y nos pagó bien".

Otra de las bandas insignes de la música tropical es la Sonora Palacios que, por primera vez en 60 años, no tocará un año nuevo. "Poco mas de 10 meses sin trabajar y sin esperanza", señala su líder Marty Palacios. "No hay forma de salir adelante y nosotros los músicos nos hemos visto muy afectados y cero ayuda. Sobre todo porque muchos grupos corren peligro de disolverse, porque cada uno tiene que buscar trabajas por fuera", dice.

Primera vez en casa

No solo no estarán sobre un escenario, sino que por primera vez los integrantes de la banda pasarán en su casa. "Es bonito porque los hijos están grandes y con nietos", señala Palacios que relata que "eran 2 y 3 días fuera de Chile en estas fechas, porque generalmente hacíamos eventos fuera de Chile". El cantante bromea además contando que "estamos acá aportando en hacer aseo, la comida y es bonito".

Mientras que Zuñiga cuenta que "están acostumbrados a que no estemos este año. Pero estaremos en la casa con la familia, pero con nada de alcohol, porque tengo hipertensión", relata añadiendo que "hay que cuidarse, porque a esta edad no puede carretear ni andar tonteando".