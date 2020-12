Carla Jara cerró el año con una mala experiencia: "Me pusieron una pistola mientras paseaba a mi perrita"

Carla Jara contó una horrible experiencia para cerrar el año. La ex chica Mekano publicó una foto en redes sociales contando que la noche de este miércoles 30 de diciembre "me pusieron una pistola mientras paseaba a mi perrita".

La modelo relató que a "a la vuelta de mi casa intentaron robarme, le dije al tipo 'no te tengo miedo' y comencé a gritar". Jara reconoció que no sabe si "fue una buena reacción, pero ya que no me pasó nada, que estoy viva y en mi casa, pienso que fui muy valiente".

La también actriz aseguró que el 2020 "no fue tan malo" y que le enseño "hasta el último día lo fuerte que soy, que puedo salir adelante frente a la adversidad". Es que durante este año confesó que "perdí algunas de mis mascotas, perdí un bebé, pero aún así, agradezco estar sana, que mi hijo y mi marido estén sanos, que no perdimos a nadie en mi familia por este maldigo bicho".

"Pasé la supuesta 'crisis de los 7 años' encerrada con mi pareja (Francisco Kaminski), pero solo nos sirvió para saber que nos amamos frente a todo", agregó en su publicación en redes, comentando que aprovechó la cuarentena para escribir cuentos para niños.

Pese a todo Carla Jara aseguró que "fue un año de puro aprendizaje y crecimiento" y "agradeció" al 2020, esperando el próximo año "sin miedo" y dando un mensaje "a los que siguen en la pelea contra el covid, ya lo venceremos".

Carla Jara compartió en Instagram la experiencia del robo: