Disney Plus: estos son los estrenos de series y películas para enero de 2021

Ya se acerca enero de 2021 y en Disney Plus traen muchos estrenos para toda la familia y todos los gustos, pues no solamente tenemos estrenos relacionados con Marvel, sino que vienen películas muy interesantes y contenido original que no te puedes perder.

Así que sin más, vayamos a ver lo que nos espera en esta plataforma durante el primer mes del año 2021.

Películas

Epic – 8 de enero

Dr. Dolittle 3 – 15 de enero

Expedición Everest – 15 de enero

La Revolución del Género – 15 enero

Magic Camp – 15 de enero

El único y gran Iván – 22 de enero

El libro de la vida – 22 de enero

En busca de Amelia – 22 de enero

Wild Uganda – 22 de enero

Ritmo total – 22 de enero

Flicka y Flicka 2 – 22 de enero

Ramona and Beezus – 29 de enero

Clouds – 29 de enero

Series

Mucho más allá: Creando Frozen II – 8 de enero

Marvel Studios Leyendas – 8 de enero

El jardín de Clarilú – 8 de enero

Art Attack, Temporada 3 – 8 de enero

La ciencia de los absurdo, temporada 3 a la 6 – 8 de enero

TOTS: Servicio de entrega de animalitos – 15 de enero

Cuando toca la campana – 15 de enero

Pijama Party, temporada 2 y 3 – 15 de enero

WandaVision – 15 de enero

Una vida de perros con Bill Farmer – 15 de enero

Secretos Veterinarios, temporada 2 – 22 de enero

Muppets Ahora – 22 de enero

Pixar Popcorn – 22 de Enero

High School Musical: El Musical: El Sing-Along – 22 de enero

Betty, mi fea bella – 29 de enero

Campamento Kikiwaka – 29 de enero

Marvel 616 – 29 de enero

Especiales y cortos

High School Musical: El musical: La serie: El especial – 15 de enero

Bluey – 15 de enero

Canciones de cuna de Disney Junior – 29 de enero

El Ristorantino de Arnoldo

Sinceramente son muchas cosas muy interesantes las que veremos este primer mes de 2021 y no podemos esperar a ver algunas de ellas, como la tan esperada WandaVision o Marvel 616.

Aunque para todos aquellos que aman el arte y poder crearlo, creo que ver la tercera temporada de Art Attack es una de las mejores maneras de iniciar el año.