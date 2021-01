Carolina Molina denunció con nombre y apellido a las responsables de un violento ataque en su contra

La cantante Carolina Molina, conocida como "La Rancherita", denunció un violento e impactante ataque en su contra ocurrido el pasado 31 de diciembre al interior de su hogar.

Según publicó en Instagram, la ex Rojo, indicó que ese día a eso de "las 12:45 del día sufrí un violento ataque y agresión física y verbal por parte de 2 mujeres de nombre Nataly Rivas Rabanal y su amiga Astrid Rosas Carrasco quienes ingresaron a mi casa de Chile sin mi autorización rompiendo la puerta de entrada".

"Encontrándome sola me atacaron sin motivo alguno con golpes de puño, patadas y con elementos de vidrio contundentes, entre las dos. Golpeándome el rostro y todo el cuerpo haciendo alusión al cumplimiento de las amenazas que Nataly me había estado haciendo vía WhatsApp durante todo este año", narró la artista.



"Además aprovecharon de robar mi cartera con dinero en efectivo y documentos al momento de darse a la fuga. Ya se hicieron las diligencias pertinentes como constatación de lesiones, denuncia en Carabineros y se está empezando el trámite de querellas respectivas", agregó en el comunicado.



La cantante de rancheras aseguró que "hago esta denuncia pública ya que al momento de concurrir a Carabineros no se me dio el trato correspondiente. No vinieron a mi casa a corroborar la violación de morada ni los destrozos que hicieron en ella, ni tampoco se hicieron los procedimientos debidos".



"Cuento con todas las pruebas de amenazas de parte de esta persona junto con grabaciones y videos que comprueban lo ocurrido Y por supuesto seguiré con todo lo que corresponda hacer hasta las últimas consecuencias", cerró.