Bad Bunny la rompe al estrenar nueva colaboración junto a la estrella de la WWE Booker T

Bad Bunny volvió a poner de cabeza a sus fanáticos al lanzar una colaboración junto a unas de las estrellas más reconocidas de la WWE, Brooker T. Huffman.

La canción es el nuevo single del álbum "El último tour del mundo" que incluye el hit "Dákiti" que ha estado pegando fuerte en todos los rankings en las últimas semanas.

En el video, el cantante de reggaetón puertorriqueño se le ve acompañado junto al luchador profesional Campeón Mundial de Peso Completo WCW, causando furor entre sus seguidores.

El "Conejo Malo" ha reconocido en varias ocasiones que es un fanático de la lucha libre, y esta vez le pidió la colaboración a uno de sus luchadores favoritos.

"No se trata de ser el tipo en la cima de la montaña. Se trata de mantenerse relevante. En 2020, Booker T sigue siendo relevante de cara a 2021. Nos estamos preparando para hacerlo, y hacerlo a lo grande. Tengo que darle mis felicitaciones, hombre, felicito a Bad Bunny", señaló Booker T en su podcast.

"Durante todos estos años, he estado esperando que saliera una canción acerca de Booker T, y ahora, Bad Bunny, la sensación latina más caliente del mundo actualmente, me pone en una canción, hombre. Me puso a lo grande y se lo agradezco. Así que, manteniéndome relevante… Bad Bunny, hiciste eso por mí, hombre, y solo quiero decirte que te lo agradezco". agregó.