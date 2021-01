Pedro Pascal cerró el año 2020 como la celebridad más popular del planeta

El actor chileno estadounidense Pedro Pascal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras el final de la segunda temporada de “The Mandalorian”.

El artista logró un nuevo hito al convertirse en la celebridad más popular del mundo en 2020, según datos aportados por el portal cinematográfico IMDb.

¿De qué se trata? El listado se conforma por las visitas que reciben los perfiles de actores de la plataforma IMDb, la que acumula películas, series y premios que han recibido actores y actrices.

Tras el final de "The Mandalorian 2", más el esteno de "Wonder Woman 1984" y la película de Netflix "We can be heroes", Pedro Pascal se transformó en el artista más buscado del mes de diciembre de 2020.

El podio lo completan la actriz Anya Taylor-Joy gracias a su destacado papel en la serie de Netflix "Gambito de Dama" y Taylor Momsen, quien aparece en Gossip Girl, El Grinch y Spy Kids 2.