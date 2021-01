Fallece a los 41 años Alexi Laiho: vocalista y fundador de Children of Bodom

A los 41 años falleció este lunes Alexi Laiho, guitarrista, vocalista y fundador de la banda de metal finlandesa Children of Bodom.

El hecho fue anunciado a través de redes sociales por el sello Napalm Records, dando a conocer un mensaje del grupo Bodom After Midnight, donde se encontraba actualmente.

Statement from Bodom After Midnight:

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

