Alerta de romance en Hollywood: Harry Styles y Olivia Wilde estarían juntos

Y ya todo indica que es un hecho…Harry Styles (26) y Olivia Wilde (36) protagonizan un nuevo romance en Hollywood.

Esto luego de que fueran vistos juntos, en el matrimonio del manáger del ex One Direction, Jeffrey Azoff, y su pareja, Glenne Christiansen, en Montecito, California.

View this post on Instagram

TMZ dio a conocer la información, y además sostuvo que la pareja habría pasado la noche en el rancho San Isidro.

La última pareja conocida del cantante fue la modelo Camille Rowe, mientras que Wilde se separó en noviembre pasado de Jason Sudeikis, tras 7 años de relación y tener dos hijos juntos.

📹 | Video of Harry and Olivia Wilde walking to Jeff's wedding!

pic.twitter.com/2wZLSC7TBs

— HS news (@AllHSNews) January 4, 2021