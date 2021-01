Marcela Vacarezza criticó el permiso de vacaciones: "Más de algo no está bien... ¿no les parece?"

Marcela Vacarezza volvió a generar una ola de comentarios en redes sociales tras criticar el permiso de vacaciones que entregó el Ministerio de Salud para la temporada estival y cuando los casos de coronavirus han ido en aumento.

A través de Twitter, la esposa de Rafael Araneda fustigó la medida: "Los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región, o fuera de Chile ¿Tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena?", apuntó.

"Más de algo no está bien… ¿no les parece?", agregó Vacarezza etiquetando al Ministerio de Salud.

El posteo generó una serie de reacciones considerando que hace unos dias, la propia conductora tuvo que salir a dar explicaciones tras una foto junto a unas 20 personas, donde aparecían sin mascarillas ni distanciamiento social.

Los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región o fuera de Chile tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena. Más de algo no está bien. No les parece? @ministeriosalud

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 2, 2021