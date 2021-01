Natalia Mandiola confirma su pololeo con deportista tras recibir el Año Nuevo en Brasil

Natalia Mandiola celebró la llegada del 2021 en Brasil, en donde confirmó su relación amorosa con el karateca chileno Rodrigo Rojas.

En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista afirmó que "la persona con la que salgo en la foto es mi pololo. Si bien nos conocemos hace muchos años, hace un par de meses nos juntamos. Empezamos a salir y a conocernos. Ahora ya es oficial".

Marcela Vacarezza criticó el permiso de vacaciones: "Más de algo no está bien… ¿no les parece?" La esposa de Rafael Araneda fustigó la medida del Minsal mientras que otras comunas se mantienen en la Fase 1 de cuarentena.

Respecto a pasar el Año Nuevo en Brasil, señaló que "lo pasé muy bien, muy tranquila, fue muy lindo. Nunca había pasado un Año Nuevo fuera de Chile".

"Estoy súper contenta, estuve con gente linda y con harto cariño. Lo pasamos en una posada donde nos estamos quedando, vimos fuegos artificiales y la verdad es que la buena onda con la gente de acá es revitalizante", expresó la conductora de "Hola millones".

Mandiola realizó además un balance sobre su 2020, año en donde finalizó su relación amorosa con Rafael Olarra, quien hace unas semanas confirmó su relación con Lucila Vit.

Lucila Vit y Rafael Olarra intercambian mensajes tras confirmar su relación: "Quédate con lo realmente importante" Esto luego que el exfutbolista reconociera que "estamos iniciando algo" con la modelo argentina.

"El 2020 me dejó mucho aprendizaje, yo creo que esa es la palabra que define mi año. Fue bien difícil por todo el tema de la pandemia y por muchas cosas que también pasaron en lo personal, pero estoy súper agradecida, porque aprendí muchísimo", manifestó.

"No me queda nada más que agradecerle al 2020 por todo lo que me dio y por lo que me quitó. Fue una enseñanza grande que yo agradezco, también por las bendiciones que recibí. Eso para mí es impagable", agregó.

Por último, Natalia Mandiola señaló respecto al 2021 que "espero que me sorprenda con puras cosas maravillosas. Todos los años yo suelo ponerme metas, sueños y objetivos. Al menos voy a trabajar para cumplirlos".