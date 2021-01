Pamela Díaz descueró a Carola de Moras en su regreso a la tv recordando una antigua pelea

Pamela Díaz volvió a la televisión con todo. La Fiera tuvo su debut en Me Late Prime, el programa del canal TV+, donde comenzó con mucho humor y buscando química con sus nuevos compañeros de pantalla, pero también recordando una antigua pelea con Carola de Moras.

En el programa animado por Daniel Fuenzalida, comentaron los dichos de la animadora sobre la salida de Ignacio Gutiérrez de Chilevisión en medio de acusaciones legales de homofobia, donde la modelo aprovechó de recordar que nunca hubo buena relación con De Moras.

"Yo quería que me sacaran del matinal, pero no me hicieron caso, por eso me mandé esa embarrada, para que me echaran. Pero nunca pensé que me iban a echar", recordó Pamela Días, quien en su momento dijo que Carola de Moras "es una mala copia de Tonka Tomicic".

Díaz aseguró que "yo no me sentía cómoda" y recordó que Rafael Araneda "trataba de hacer las cosas amenas, porque los hombres son menos atadosos que las mujeres. Ella me saltaba para saludarme, no me saludaba, entonces no era algo agradable".

La modelo agregó que todo el equipo "me prestaba ropa", aunque aseguró que "no la odiaban, pero no había onda". También comentó que "había un equipo, pero ella no. Iba a los asados o cosas así, pero conversaba con dos o tres periodistas".

Además, Pamela Díaz también comentó que le compró un auto modelo Camaro a Esteban Morais, su ex pareja y a quien le tuvo que quitar el vehículo. "Lo compré a mi nombre", dijo, junto con confesar que no pagó las cuotas.

