Pampita hace inédito regalo a amiga para pasar sus penas de amor

Pampita y su marido Roberto García buscan desconectarse, descansar y recargar energías tras este particular año 2020 para enfrentar de la mejor forma posible este nuevo año. Para esto se irán en familia de vacaciones al Caribe.

Lo llamativo es que a última hora sumaron una protagonista que se sube al avión ya que no estaba en los planes originales. Pampita tiene un círculo de hierro con sus amigas que se caracteriza por un férreo apoyo mutuo de modo que al darse cuenta que su amiga Barby Franco no lo está pasando bien sentimentalmente busca levantarle el ánimo con esta invitación.

La modelo Barby Franco no paso las fiestas de fin de año junto a su pareja y habían decidido no irse de vacaciones juntos por lo que la invitación de Ardoain no pudo llegar en mejor momento.

En entrevista en un medio argentino se le preguntó a Barby a dónde y con quién se iría de viaje…y sorprendió: “Me voy con Pampita, con ella y su familia. Nos vamos a un lugar del Caribe”, contó y agregó un dato más que relevante: “Me invitó ella. Está todo pago menos el pasaje”.

“La estadía es carísima, así que más que agradecida”, remarcó y luego detalló los pormenores de todo el grupo que va a subir al avión. “Somos muchos, porque ella va en familia, con los niños y otra amiga más, que también va con niños”.