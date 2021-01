Jean Philippe Cretton finalmente fue dado de alta tras realizarse su vasectomía. Pero lejos de descansar, la pareja de Pamela Díaz decidió realizar un video en el cual pudiera aclarar "las múltiples preguntas y absurdos mitos" que le llegaron, "ya que hay mucho desconocimiento".

En un video en vivo en su cuenta de Instagram aclaró que "hablaré de mi experiencia, no desde la biología o la medicina" y aseguró que "uno se hace esta operación porque parte de la premisa que uno no quiere ser padre nunca más, no con la premisa que es reversible".

"Hay algunos que dicen 'esa obsesión de contarlo todo, que todo sea alumbrado', pero no es eso, es que me llamó mucho la atención que existieran tantas dudas y tantos mitos. Y aquí estoy, porque quiero tratar de ayudar", comenzó el animador.

Tras eso, Cretton entregó algunos datos sobre el proceso según le explicó su urólogo y las preguntas de sus seguidores, como que "la posibilidad que sea reversible va disminuyendo con el tiempo" y que su operación costó menos de $200.000, lo que era favorecido por su plan de Isapre.

Algunos de los consejos de Jean Philippe Cretton:

Es reversible, aunque recomendó que al hacerse la vasectomía sea porque es "una decisión tomada".

No es anestesia local, sino que se usa un sedante.

Dura de 20 a 30 minutos.

Tuvo un costo cercano a los $200.000, debido al plan de Isapre, aunque ha escuchado de $800.000.

Tendrá que estar una semana sin relaciones sexuales ni actividades físicas

Revisa el en vivo completo de Jean Philippe Cretton sobre su vasectomía: