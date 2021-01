Mauricio Redolés: "Tomás Mosciatti me ofreció disculpas y se las acepté"

El músico Mauricio Redolés denunció a través de una carta abierta haber sido víctima de censura por parte de la radio Bío Bío, la cual sacó del aire la canción"¿Quién mató a Gaete?", uno de los temas más reconocidos del artista chileno. En la misiva el poeta señaló que "para sorpresa mía, me he enterado que un tema de mi autoría, la canción '¿Quién Mató a Gaete?' fue censurada por el periodista Esteban Barahona Tobar en el programa El Trasnoche del día 03 de enero 2021".

Eso porque según respaldó con audios, el periodista a cargo del bloque indicó que "nos vamos a encargar que esta canción no suene más en el programa, definitivamente. No es nada contra los artistas, creo que no va en la línea editorial del programa, no va en el espíritu del programa". Al respecto, Redolés señaló que "Ser censurado en mi propio país, por el cual he luchado por hacer de él un país digno, es lo más próximo que conozco al famoso e ingrato 'pago de Chile', todo gracias a su radio, señor Mosciatti".

La polémica que se viralizó rápidamente en redes sociales, se zanjó hoy con un llamado de Mosciatti al cantante para ofrecerle disculpas. "Amablemente se puso en contacto conmigo para ofrecerme disculpas y se las acepté", cuenta Redolés a Publimetro, junto con detallas que "además le pedí que no castigaran al conductor, que tomen las medidas que estimen convenientes pero no lo despidan por este error. No es mi intención dejarlo cesante". Más tarde, también recibió el llamado de Esteban Barahona, al que le aceptó de igual manera sus disculpas. "No tengo la intención de convertirme en un ente fiscalizador", asegura el artista.

He cometido un gravísimo y enorme error. Fruto solo de la ignorancia. Radio Bío-Bío no censura a nadie. He llamado a Mauricio Redolés (@redolesoficial), quien en forma muy amable me atendió y escuchó mis disculpas sinceras. Lo que lo enaltece. — Esteban Barahona Tobar (@barahonatobar) January 5, 2021

De todas maneras, destaca la situación de los músicos chilenos. "Mas que la radio Bío Bío, más que ese caso en particular, en Chile hay una política de exclusión en los medios de comunicación. No sólo te censuran, también te excluyen", afirma detallando lo dramáticas que son sus cifras por difusión en radio emisoras: "cuando me llegan las cifras de la SCD por difusión de mis 10 discos son irrisorias. No me tocan", asegura explicando que "recibo $500, $1.300 pesos. El disco "One, two, 3, 4″ que publiqué en 2013 obtuvo tres premios Altazor y nunca fueron difundidos".