Quien es Pedro Pascal: El chileno que tocó la cima del estrellato en Hollywood

A sus 45 años, dice que prefiere venir de vacaciones a Chile que irse al Caribe y así fue hasta 2019, antes de la pandemia, ya que Pedro Pascal venía todos los años a visitar a su papá. Se iban a la playa o al desierto y ahí intentaba desconectarse de toda la voragine que implica ser una estrella en Hollywood.

Aunque suene exagerado, lo es. El actor cerró el 2020 como la celebridad más popular del planeta, esto por las visitas que reciben los perfiles de actores de la plataforma IMDb, la que acumula películas, series y premios que han recibido. Tras el final de "The Mandalorian 2", más el esteno de "Wonder Woman 1984" y la película de Netflix "We can be heroes", Pedro Pascal se transformó en el artista más buscado del mes de diciembre de 2020.

José Pedro Pascal nació en Chile, pero cuando tenía nueve meses sus padres fueron exiliados, fue así como viajaron a Dinamarca, luego pasaron por California hasta que se establecieron en Texas. Pero, él pasó largos períodos de su infancia en Santiago, ya que cuando tenía 4 años se le permitió volver junto a su hermana y se quedó en casa de familiares. Cuando cumplió ocho, sus padres pudieron retornar al país y así lo hizo su padre, que es médico especialista en fertilidad.

Sobre este período de exilio, el actor reflexionó relacionando su historia familiar con su personaje en la exitosa serie de Disney "Mandalorian": "Sin identificarme con él, reconozco que me emocioné al leer en el guión la parte de su infancia", reconoció al diario El País, al hablar del exilio y el asesinato de los padres del personaje. "Gracias a Dios, yo no los he perdido, lograron salir de Chile. Pero sí entiendo esa vivencia del personaje que habita en tierras que conoce pero que no son suyas. Y no posees la misma relación con el país de acogida con el de tu nacimiento. Nace una característica nómada, en la que pienso mucho hoy en día. ¿Cuál es mi hogar? Realmente no lo sé. Y eso me iguala a Mando”, reflexionó.

Ya radicado en Estados Unidos, Pascal tuvo una juventud dedicada al deporte, incluso incursionó en el nado profesional. Luego sus inicios en la actuación de dieron cuando estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la New York University, ciudad en la que vive hace más de 20 años. Mientras que sus primeras incursiones en televisión fueron en 1999 donde tuvo participaciones en series como "Baffy la cazavampiros", "La ley y el orden" y "The good wife", entre otras.

Después de trabajar en distintas series de televisión, se hizo mundialmente conocido por interpretar a Oberyn Martell en "Juego de Tronos", de HBO. Y después, llegó uno de los papeles más mediáticos de toda su trayectoria interpretando al agente Javier Peña en la serie "Narcos" de Netflix.

A pesar de ser sindicado como uno de los hombres más sexys del planeta: de su vida romántica no se sabe tanto, se conoce una mediática relación con la actriz Lena Headey a la que conoció en el set de "Game of Thrones", mientras ella mantenía un romance con Jerome Flynn, otro actor del elenco. El triángulo habría provocado que los actores pidieran ni siquiera cruzarse en el set. La pareja, estuvo 3 años, hasta 2017. Por ahora, Pascal disfruta con su numerosa familia “Tengo 34 primos hermanos, tengo 5 tías por un lado, 3 por el otro. Todos están en Santiago", contó junto con bromear que "cuando voy me piden saludos para sus amigos".