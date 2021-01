Viviana Rodríguez dolida con su salida de "Verdades Ocultas": "Es similar al proceso de la muerte"

La actriz Viviana Rodríguez está aún impactada y dolorida por su salida de la teleserie de Mega, "Verdades Ocultas". Y es que el salto en el tiempo de 25 años de la historia, la dejó fuera de la producción.

Ella misma reveló que dejará el papel de María Luisa, en el podcast Impacto en el Rostro.

“Esto lo voy a decir con el dolor de mi alma y no sé si es público o me va a legar un rascapachos, pero yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo“, dijo Rodríguez.

“La explicación que yo recibí es que era muy difícil, que no llegábamos a puerto con la transformación”, explicó la actriz. Esto a pesar de que en un primer momento al personaje se le agregaría edad con maquillaje.

“En un principio no era una cosa tan brusca, por lo menos cuando a mí me entregaron el personaje, porque la María Luisa siempre fue un personaje súper ambiguo de edad. Entonces podías jugar con una subida de edad, que era construible y después, un poco dado el elenco, hubo una necesidad de un cambio más alto que el planteado inicialmente supongo”, sostuvo la actriz.

Viviana Rodríguez indicó que "yo no sé por qué salí de una manera tan brusca e inesperada. Hasta el día de hoy es doloroso (…) me causa dolor. Todavía me duele, a los actores nos cuesta separarnos de los personajes. Es similar al proceso de la muerte. Hay un pedacito del alma de uno que se entrega a ese personaje y cuando te lo sacan tienes que reconstruir ese pedacito del alma y eso toma un proceso de sanación”, sentenció.