Periodista Yerko Ávalos renuncia a TVN y confirma su candidatura a alcalde

El periodista Yerko Ávalos confirmó que renunció a TVN y anunció su candidatura a alcalde por Salamanca, en la Región de Coquimbo.

A través de redes sociales, el profesional informó que "he decidido formalizar mi candidatura a alcalde por la comuna de Salamanca, por lo que renuncié a mi trabajo en Televisión Nacional de Chile".

"Son muchos quienes me lo han solicitado de diferentes sectores y no puedo restarme al saber que nuestra tierra necesita un cambio. Gracias a mi experiencia en medios de comunicación, he conocido en profundidad la realidad de Chile", expresó.

En ese sentido, aseguró que "tengo la energía, las ideas, el apoyo de profesionales de primer nivel con quienes aspiramos a convertir a Salamanca en una ciudad con proyección internacional, que brinde prosperidad a todos sus habitantes".

"¡Salamanca despertó! Juntos llegamos a la Municipalidad", remató Yerko Ávalos.

Revisa la publicación de Yerko Ávalos