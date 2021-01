Karen Bejarano 2.0 y su regreso a "Mucho Gusto": "Por querer hacerlas todas, una no rinde en nada y eso me pasó la cuenta"

"Ha sido muy bonito, claro, y mucho más maduro porque me han pasado muchas cosas en la vida que me han hecho crecer un montón, me pilla en otra parada, con otra mirada y con un crecimiento importante". Así grafica Karen Bejarano su regreso al matinal de Mega, "Mucho Gusto", donde es jurado junto a Jaime Coloma del espacio de talentos infantiles.

Y es que tras su salida del espacio en 2017, Karen tiene todo claro. "Obviamente cuando uno ya trabajó en un lugar, tiene claro los que no volvería a hacer o en las cosas en que una falló en ese entonces", agregó Bejarano en conversación con Publimetro.

-¿Y qué cosas por ejemplo no harías de nuevo?

Enfocarme en tantas cosas a la vez no lo haría, porque por querer hacerlas todas, una no rinde en nada, y eso me pasó la cuenta. Estar con tanta pega y sentir que no me la podía, había desgaste familiar, son cosas que ahora son intransables (…) yo no estaba bien emocionalmente y no pedir ayuda en su momento…

EL REENCUENTRO

"Encontrarme con la gente era para mí una de las cosas más lindas, y es bacán, porque de verdad Mega ha visto un crecimiento desde el día uno en mi carrera, hay mucha gente que adoro y que estaba conmigo en el team Mekano, me van a saludar, me van a preguntar cómo va mi familia, me vieron crecer y desarrollarme", dice entusiasta Karen, quien llegó ahora a trabajar con personas que no estaban en su primer paso por el matinal.

"A la Diana (Bolocco) la amo, la conozco hace muchos años, yo trabajé primero con Cristián (Sánchez), así que había estado en su casa, le tengo cariño, con la Karlita habíamos trabajado también en el canal, en el reality, así que nada, son dos tremendas mujeres y bueno al Jose (Viñuela) lo conozco hace un montón de años (…) me encanta el equipo detrás de pantalla, los camarógrafos, los tramoyas, la producción completa", dice.

Viñuela chocho: se convierte en padre por cuarta vez y presenta a su Elisa "Bienvenida Elisa Viñuela Lira. 5 de enero a las 23:43. 2kg 900 grs", escribió el animador junto a una fotografía donde salen los tres con su mujer, Constanza Lira.

CASO TIJERAS

Y claro, su volvió al matinal había que preguntarle por el burlado "caso tijeras" de José Miguel Viñuela y por el cual fue marginado un par de meses de "Mucho Gusto".

"Uno ve caras y no corazones, es una de las trampas de la TV y es también porque fuimos educados de una forma, la TV fue cambiando a medida que la gente fue exigiendo distintas cosas y se empoderó, exigiendo derechos y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con las demandas sociales, creo que el Jose cometió un error del que se arrepintió automáticamente, pero si nos trasladábamos a "Mekano" eso era pan de cada día, nos pasa un poco la cuenta estar arriba de la pelota, en un programa que está al aire", reflexionó.

"No tiene que ver que el Jose sea mala persona, estaba muy arrepentido y todos nos meremos tener una segunda oportunidad en la vida", sostuvo.