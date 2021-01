Luis Jara revela detalles de su encuentro con el "señor Miyagi": "Hasta nos pusimos a cantar 'Bésame mucho'"

Hace unos días Luis Jara sorprendió en las redes sociales tras subir una fotografía a Instagram en donde se le ve compartiendo con el fallecido actor Pat Morita, quien dio vida al recordado "señor Miyagi" de "Karate Kid".

"Terminamos carreteando hasta las 4AM": Luis Jara sorprende con inédita foto con el "señor Miyagi" Luis Jara relató en Instagram su encuentro con Pat Morita, el fallecido actor que interpretó al "señor Miyagi" en la recordada saga "Karate Kid".

Esto luego que el cantante y animador chileno ingresara junto a su esposa al hotel Plaza "a puro sapear" y se encontrara en el lugar con el intérprete.

"Mi señora estaba furiosa por mi patudez, siempre pensando que nos pueden llevar detenidos. Al final, terminamos carreteando con el hasta las 4 AM con esta estrella de cine, fumando y él pagando la cuenta por supuesto", expresó en la publicación.

La imagen llamó la atención de las redes sociales y Jara entregó a La Cuarta más detalles sobre su encuentro con el "señor Miyagi". Allí, relata que quería entrar al hotel Plaza y se lo dijo a su cónyuge, "y ella, con mucho pudor, me dijo que por ningún motivo".

"No le hice caso y entramos igual. Es un hotel muy lujoso, entonces la invité a tomar una Coca Cola light y le pedí que se demorara mucho tiempo, para que pudiéramos mirar las lámparas enormes que tenía el lugar", relató.

En ese instante, fue que reconoció a Morita, quien se encontraba en el fondo del salón. "Le dije a mi esposa que lo iba a ir a saludar, a lo que ella me respondió que era inapropiado. No le hice caso. Fui, me presenté y le dije que venía de Chile y que quería sacarme una foto con él. Me respondió ‘¿Chile de Sudamérica? Mi última esposa es de Colombia’. Nos sacamos una foto y ahí nos invitó a sentarnos con él".

"Me preguntó ‘¿fumas?’, yo le dije que sí, sacó un habano y yo, mis cigarros. Nos pusimos a hablar de Chile, del continente", expresó Luis Jara.

"Nos preguntó qué hacíamos, y mi señora le contó que yo tenía un programa, en ese tiempo estaba en CHV. Y, además, que yo era cantante. Él respondió ‘¿qué cantas?’, y la Silvana le contestó que música romántica, baladas y boleros. Él dijo ‘¿como Lucho Gatica?’, y mi señora le respondió que sí, algo parecido", agregó.

Tras esto, afirmó que "hasta nos pusimos a cantar ‘Bésame mucho’, y le dijo al administrador del hotel ‘¿por qué este muchacho no se queda a cantar con nosotros este fin de semana y le pagamos su estadía?’. En ese momento me di cuenta que tenía que pagar un cambio en el pasaje y no teníamos plata, así que inventamos que teníamos un compromiso ineludible para volver".

Por último, consultado sobre cómo encontró la foto que fue tomada hace 21 años, Luis Jara señaló que "en cuarentena me puse a ordenar fotos y me fui encontrando con varias muy llamativas, que las iré compartiendo de a poco en mis redes sociales. Hay unas fotos con historias bien sabrosas y que dan mucha risa".