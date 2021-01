Pampita sorprende con llamativa respuesta espiritual sobre los rumores de su embarazo

El rumor de que Pampita está embarazada ha agarrado cada vez más fuerza y se ha instalado como uno de los temas más recurrentes de la prensa de espectáculos trasandina en el inicio de este año. Múltiples periodistas argentinos, así como medios especializados, aseguran que se encuentra esperando el primer hijo del matrimonio junto a Roberto García Moritán.

En una primera instancia antes estas preguntas, Ardoaín afirmó "Veremos el año que viene. Depende de Dios, no de nosotros. Este año ya les digo que seguro que no. Pero luego, su amigo Gabriel Oliveri sostuvo que "Yo la ví más rellenita, no que ganó kilos, sino como que está pulposa y todo, me parece que está embarazada, que está esperando".

Como nunca la habíamos escuchado, Pampita exclamó en un tono muy vinculado a la religión que "No se si va a pasar. Confío mucho en que está escrito si tiene que ser o no y que va a depender del de arriba"

Pampita tiene todo listo para irse junto a su familia y amigas de vacaciones a México, pero durante una producción de fotos para una importante revista de nuestro país vecino ella cerró su reflexión en torno a este tema diciendo que “Sinceramente no te sabría decir hasta que pase. No podría nunca juzgar a Dios. Creo que él lo sabe todo y que al final de nuestras vidas vamos a entender el porqué de tantas cosas las cosas que nos pasan o que no nos pasan”.