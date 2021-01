Tita Ureta anuncia su adiós al CDF: "Quería volver a tener una vida más en contacto con la naturaleza"

Isidora "Tita" Ureta anunció a través de su cuenta de Instagram que dejará el CDF, espacio en donde participaba hace dos años en el programa "Abrazo de gol", para dedicarse de lleno a su productora Mantarraya, con la cual grabó el programa "Ríos del mundo" que transmite CHV.

"Dos años que me marcaron. Nunca pensé que durante dos años estaría haciendo un programa todos los días en vivo. En @abrazodegolcdf conocí tremendo equipo, aprendí, aprendí y aprendí", señaló la periodista a través de su cuenta de Instagram.

"Valoro la oportunidad de tener trabajo, soy una afortunada de dedicarme a lo que me gusta. Pero esta vez, decido volver a empezar de cero, grabar en la naturaleza y seguir visibilizando realidades e historias de vida. Sin duda un 2020 que me hizo salir de mi zona de confort, escuchar y seguir con el cauce de Ríos del Mundo", expresó.

En ese sentido, indicó que "hoy más que nunca está difícil salir a grabar, pero creo en levantar el turismo con las medidas que corresponden y una responsabilidad enorme de mostrarle al mundo las maravillas de nuestro país".

Ureta señaló en tanto a Las Últimas Noticias sobre su decisión de dejar el CDF que "quería volver a tener una vida más en contacto con la naturaleza". "Lo que más quiero es irme lo más lejos posible", expresó.

Al respecto, indica que el próximo 16 de enero comienza un viaje de dos meses por Chile, cuya primera parada será el glaciar Los Leones.

"Me di cuenta que no me hace bien estar siempre en mi zona de confort. Si bien voy a ganar mucho menos, tengo que echar a andar mi pyme, crear equipo, empezar de cero, lo voy a hacer porque es lo que creo que está bien", expresó.

Ureta afirmó además que "se hace difícil porque estamos en pandemia y salir a grabar un programa de viajes es complicado. Obvio que tengo mucho miedo. Tampoco tenemos canal (para su programa nuevo) y eso genera más inestabilidad".

Sobre su decisión de dejar el CDF, Tita Ureta remató diciendo que "hicimos Abrazo de Gol desde la casa muchos meses y ahí estuve en un lado súper oscuro. Me veía en mi peor versión sin estar en contacto con la naturaleza. Ahí pensé 'me voy a poner un plazo'. Decidí no renovar porque eso es cumplir una etapa y me siento orgullosa de haber estado dos años en el programa".

