Líder de Jamiroquai y la invasión al Capitolio: "Algunos creyeron verme en Washington, pero me temo que no estuve con esos freaks"

La imagen del "vikingo" que formó parte del grupo de fanáticos que invadió ayer miércoles el Capitolio hizo recordar a varios a Jay Kay, el líder de la banda británica Jamiroquai.

En redes sociales la comparación se hizo viral a tal punto que el propio Jay Kay salió a referirse al tema. Y lo hizo con completo sentido del humor.

"Algunos creyeron verme anoche en Washington, pero me temo que no estuve con todos esos freaks", dijo el cantante de 51 años a través de un video publicado en Twitter.

En el texto adjunto de esa publicación, el líder de Jamiroquai también tuvo palabras para el "vikingo" del Capitolio. "Me encantó el tocado, pero no estoy seguro que esa sea mi gente", escribió.

Cabe consignar que la prensa estadounidense identificó al hombre de los cuernos que invadió el Capitolio como Jake Angeli, integrante del movimiento de ultraderecha "QAnon" y que se hace llamar el "Lobo de Yellowstone".

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc

— Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021