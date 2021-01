Nieta de Carlos Menem furiosa porque no le permitieron entrar a la clínica a verlo

Carlos Menem está internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre tras una descompensación sufrida en su casa en Buenos Aires.Ahí lo diagnosticaron de infección urinaria pero sus problemas cardíacos agravaron el cuadro, sufrió una descompensación renal y quedó en coma inducido.

La polémica hija del ex piloto fallecido en extrañas circunstancias en 1995 fue a visitarlo pero le informaron que sólo tenía acceso la familia directa del ex Mandatario trasandino ante lo que ella señaló en su cuenta de Twitter: "Recién vengo del sanatorio de Los Arcos y como ya se suponía que iba a pasar, no iba a poder ingresar a ver a mí abuelo, tengo prohibida la entrada. Según dicen, sólo entran familiares directos. ¿Y yo que soy?".

En un posteo en Instagram, Antonella compartió la foto publicada en redes sociales por su tía Zulemita Menem. En esa imagen, apenas comenzado 2021, Zulemita sostiene la mano de su padre. Como epígrafe, la hija del ex primera mandatario escribió: "Te ganamos 2020".

Al compartir el posteo de su tía, Antonella, en referencia a su abuelo, agregó: "Ojalá pudiera estar ahí para agarrarte la mano y decirte cuánto te amo".

"Gracias por las veces que nos vimos y el amor que me brindaste -siguió escribiendo la joven de 31 años-. Agradecerte por ser el único que siempre me reconoció".

Luego, sostuvo: "Lamento que no pudiste conocer a tus bisnietos, pero quedate más que tranquilo que ellos saben cuánto te amo y lo bueno que fuiste conmigo cuando nos veíamos".

"Fuerza abuelo, que desde acá estamos orando porque salgas adelante. Te amamos, Dylan, Nahiara, Suyai y yo", afirmó la hija de Carlitos Menem Jr.

"Me tendré que quedar con el último recuerdo que tengo de mí abuelo, hace 11 años, en el golf en La Rioja. Ojalá él se entere de que yo fui a verlo. Yo cumplí mí rol de nieta, más no puedo hacer. Toda la vida me hicieron lo mismo y ahora, estando internado, tampoco puedo verlo", lamentó.

"Es muy triste todo. Pero yo digo siempre: Dios todo lo ve; y mi padre, también. Y estoy más que segura de que sabe que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para verlo", tuiteó Antonella Menem.