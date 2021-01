Papá de Pedro Pascal recuerda los inicios de su hijo: "Este éxito se lo merece mucho"

Pedro Pascal cerró de forma brillante el 2020. Protagoniza la exitosa "The Mandalorian", es el villano de "Wonder Woman 1984", aparece en la cinta de Netflix "Superheroicos" y se convirtió en el actor más popular del mundo en plataforma IMDb.

Esto es celebrado por José Balmaceda, el padre del intérprete chileno, quien aseguró que "este éxito se lo merece mucho".

Quién es Pedro Pascal: El chileno que tocó la cima del estrellato en Hollywood El actor terminó el año 2020 como la celebridad más popular del planeta.

En conversación con Las Últimas Noticias, el médico experto en fertilidad afirmó que "me acuerdo de sus etapas duras, saliendo de la universidad, cuando él empezó a hacer audiciones para tener pegas. Tenía muchos vaivenes eso, era mucho 'casi, casi'. Todos le decían que les gustaba como actuaba, pero que era muy moreno o muy rubio para los papeles. Esa etapa duró como 10 o 12 años. Por eso creo que este éxito se lo merece mucho, fue muy persistente para trabajar en lo que le gusta. Se mantuvo firme hasta que se le dio su oportunidad y demostró lo que valía como actor".

Sobre cómo está viviendo el éxito su hijo, señaló que "se está comportando como una persona súper madura, sigue manteniendo los pies en la tierra, es muy amigo de sus amigos, muy familiero".

"No he visto ningún gesto que me diga que Pedro se está comportando de una manera diferente. La forma de vida que tiene es la misma, de hecho, no se ha comprado ninguna casa ostentosa ni gigantesca. Sigue en la misma casa. Vive en Los Angeles Venice Beach, que es un barrio sencillo, sin aspavientos, y yo creo que se va a mantener así. Creo que su historia familiar y educación lo han hecho actuar de forma consistente con eso", expresó.

Balmaceda, quien reconoció que es cinéfilo, manifestó que siente cuando ve a Pedro Pascal en las películas o series: "Es un honor muy grande, aunque uno se empieza a acostumbrar a la cosa. En todo caso siempre es emocionante verlo en la pantalla, poder reconocer su actuación entre sus gestos. Lo encuentro interesante de ver".

Slam Dunk tendrá su propia película y anuncio es celebrado en las redes sociales El creador del manga, Takehiko Inoue, confirmó que habrá una película de Slam Dunk.

Por último, el papá del actor indicó que apenas llegó Disney+ a Chile vio "The Mandalorian" y que tardó solamente dos días en verla.

"Él está muy bien en su rol, pero si tuviera que elegir me quedó con su actuación en Game of Thrones, fue magnífica", remató.