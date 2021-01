Se robaba las propinas y no quería pagar impuestos: las escandalosas revelaciones de la mejor amiga de Juan Gabriel

Silvia Urquidi afirmó que el cantante siempre fue muy especial con el manejo de su dinero, no le gustaba pagar impuestos y menos dejar propinas en los comercios: "Volvía a ser pobre". Según su íntima amiga, él se robaba las gratificaciones destinadas a los meseros y en una ocasión solicitó al político mexicano Francisco Labastida cancelar los impuestos a los artistas ya que según el cantante, ellos daban alegría a la gente. Aunque lo más escandaloso fue su afirmación de que robaba las propinas. "Se robaba las propinas. Lo hizo toda la vida, pero después uno dejaba las propinas y de repente las agarraba y se las llevaba" comentó en un programa de espectáculos mexicano. "Si traía USD 500 en la bolsa (billetera) los cuidaba como si trajera el dineral del mundo. Volvía a ser el Juan Gabriel pobre, a eso me refiero".

Aunque falleció el 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel sigue dando de qué hablar pero principalmente por todas las declaraciones que hacen las personas allegadas a él, ya sea por la disputa de sus hijos por la herencia o su imagen o las afirmaciones de su ex mánager, Joaquín Muñoz, de que su muerte fue falsa y pronto reaparecerá.

Quizá este tema es el que más ha causado conmoción, ya que el cantante, según el Muñoz, se encuentra escondido esperando la ayuda de las autoridades mexicanas para regresar a la escena pública.

“Amores, les comunico que Alberto se encuentra ya perfectamente, tuvo una gripe y tos pero ya lo superó, no tengan pendiente que se vaya a infectar del coronavirus, Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor, pero ya en la tarde empezó a llover y se refrescó”, escribió su ex mánager hace unos días en sus redes sociales. Sin embargo cuando le han pedido imágenes para probar sus afirmaciones de que el artista sigue con vida, Muñoz argumenta que no lo hace porque respeta la decisión del cantante.