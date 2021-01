Dos exparejas de Buddy Richard acusan brutales agresiones del cantante: "Me fracturó la cara"

Dos exparejas de Buddy Richard denunciaron hechos de violencia por parte del cantante de la Nueva Ola. Esto luego que la Municipalidad de Graneros anunciara la creación de un paseo peatonal con el nombre del artista.

Rita Góngora, profesora de inglés y reconocida cantante de jazz, conoció en 1970 al intérprete y tras cuatro meses de pololeo, contrajeron matrimonio.

"Después que contraje matrimonio, al año nos fuimos a vivir a una parcela a Peñaflor, y ahí ya no trabajé. Me dediqué a cuidar a mis hijas, tuve tres. A fines de 1971 nació la primera", relató en un reportaje publicado por Radio Biobío.

En dicha comuna acusa que comenzaron los hechos de violencia. "Casi sin conocernos nos casamos. Yo por mi parte era muy inmadura e ingenua, y creía todavía en el mundo color de rosa. Él es una persona de una personalidad muy fuerte. Y a pesar que yo tenía otra muy definida, él me anuló totalmente", expresó.

Los secretos de Meghan Markle que revelará su hermana en un libro Samantha, la hermana de la duquesa de Sussex, lanza el 17 de enero unas memorias donde revela los secretos de la actriz antes de casarse con Harry.

"Se iba a Santiago, según él, a trabajar, y volvía en un estado lamentable de alcohol varios días después. Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello. Yo estaba sola en esta parcela, al principio sólo con una hija", afirmó.

Góngora señaló además que "él es cazador también, le gusta la caza, y me perseguía con escopeta". "Me persiguió dos veces disparando al aire, felizmente. ¿Sabes lo que es eso? Yo corriendo por la parcela, y él disparando al aire. En otra oportunidad, él sacó un cuchillo y yo me fui al columpio de las niñitas, y ahí trataba de amedrentarme con el cuchillo. Es una persona muy perversa", indicó.

En otra ocasión, relata que el propio Buddy Richard la tuvo que llevar a la Clínica Indisa. "Me fracturó la cara, y le dijo al doctor que me lo había hecho con una raqueta de tenis. El doctor miró y no dijo nada", señaló.

Respecto a la idea de un paseo peatonal con su nombre en Graneros, Góngora indicó que "él ha recibido hartos aplausos, homenajes, pero ponerle su nombre a una calle que va a perdurar por siempre, a un golpeador de mujeres, lo encuentro un poco exagerado".

"He sido una dama, me he quedado callada, estoy tranquila, pero esto… Para ponerle el nombre a una calle, tienes que tener un desempeño humano bueno, intachable, solidario, maravilloso, un ser íntegro. Y este individuo no posee estas cualidades", manifestó.

"Era como un secuestro"

La vedette y comediante argentina Beatriz Alegret también denunció hechos de violencia por parte de Buddy Richard, tras sostener una relación por dos años que comenzó en 1984. "Apoyo todo lo que dice Rita, porque yo sufrí lo mismo que ella", expresó a Radio Biobío.

"Él es un golpeador, un maltratador. Y si tú ibas en esos momentos a denunciar a la policía, ellos no hacían nada. Actualmente, el mundo es machista", afirmó.

Alegret señaló que "era como un secuestro en el país. Estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador. Me encontré con Rita antes de irme del país. Esa vez, ella me dijo: dejé de sufrir esos dos años que estuviste con él’. Y vi cosas horrendas".

"Ya basta que los hombres mutilen y maltraten a las mujeres; los hombres manipuladores, psicópatas. Hay muchas cosas que hay que aguantar, pero ya basta", indicó.

El medio señaló que se contactó con Buddy Richard tras las dos denuncias. "Primera vez que escucho esa cuestión… Me imagino que si hay algo, que lo vea la justicia, no una radio", respondió.