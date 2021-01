Ex chico reality debuta como cantante con look igualito a Maluma

La canción de ritmos urbanos fue producida por ZLG y Handy bajo el alero del sello CAB MUSIC.

Luis Mateucci se hizo conocido en nuestro país gracias a su polémica participación en los realitys Volverías con tu Ex y Doble Tentación de Mega. Hoy da un giro a su carrera “La música siempre llamó mi atención, pero cuando empecé a presentarme en escenarios y vivir ese feeling y conexión con la gente, se potenció mucho más…el año pasado cuando volví a Chile me propuse concretarlo y dije lo voy a hacer… ahí empecé a escribir la letra y así comenzó todo”.

Mateucci afirma que se está preparando para desarrollar una carrera musical a largo plazo. Sobre lo que busca transmitir con su primer sencillo, afirma que “quería contar algo que me caracterizara y por lo cual me había hecho conocido. Es algo recurrente en mi vida como mis ex y las mujeres. Además, me interesaba dar un finish a mi carrera televisiva y comenzar desde cero en la música. Con esta canción quiero transmitir felicidad y la posibilidad de olvidarse por unos momentos de las situaciones malas en la vida, aunque sea por unos instantes”

El cordobés tiene altas expectativas con su canción son altas y afirma estar preparado para enfrentar el desafío “mi sueño es que sea el hit del verano y a largo plazo poder volver a recorrer todo Chile presentándome en vivo, pero ahora con esta nueva faceta y luego de eso, poder lanzarnos a España y el mundo” concluyó.