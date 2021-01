Johnny Depp parte el año con nuevo traspié judicial con su ex esposa 

Sin dudas el 2020 fue un año para el olvido para Johnny Depp ya que el Alto Tribunal de Londres lo calificó como “maltratador de esposas” y producto de esto, Warner Bros, la productora de la tercera entrega de Animales Fantásticos, decidió no contar con su participación. Este año parece continuar con dicha tendencia para la estrella de Hollywood.

Si nos remontamos al origen de este conflicto, debemos recordar que demandó por difamación a su ex esposa y esta respondió con una contrademanda millonaria. Esta semana se ha sabido que el juez que dirimirá el caso a finales de este año ha rechazado la petición de anulación que el protagonista de Piratas del Caribe había solicitado.

Los actores se separaron en 2016, tras solo 15 meses de matrimonio y desde ese momento se pelean en los tribunales entre acusaciones mutuas de maltrato físico y psicológico. En 2019 Depp demandó a su ex esposa y le reclamó 50 millones de dólares por difamación después de que esta publicara en 2018 un artículo en el Washington Post en el que, sin citarle, hablaba de haber sido víctima de violencia doméstica. Entonces, Depp aportó numerosas pruebas y testigos en busca de demostrar que ella era la que había sido la abusadora en su relación, y no al revés, como la intérprete de Aquaman sostenía.

Luego Heard presentó una contrademanda en donde le pidió al protagonista de Piratas del Caribe 100 millones de dólares alegando que estaba siendo víctima de un complot en Internet y en las redes sociales con mensajes desagradables e incluso de acoso. Llegando a afirmar que el propio Depp habría contratado un ejército de trolls y bots —como se conoce a los programas informáticos y automatizados diseñados para lanzar cientos de mensajes difamatorios de algo o alguien— para dañar su imagen.

Mientras la expareja se veía las caras en los juzgados de Londres, donde Depp fue condenado como maltratador, el actor iniciaba otra pelea al otro lado del Atlántico y solicitaba la anulación de la demanda millonaria de Heard puesta en Virginia. Y es precisamente esta petición lo que el juez de dicho estado ha rechazado estos días.

El juicio en Virginia no es la única cita judicial que Johnny Depp tiene pendiente para este año. El actor, no conforme con la decisión del pasado 2 de noviembre del Alto Tribunal de Londres que dio la razón al diario británico The Sun y quien afirmó que Depp era un “maltratador de esposas” y después de que se le rechazara la apelación, ha solicitado un nuevo juicio. “Fue un juicio muy público, emitido por un solo juez, que arrojó resultados devastadores sobre delitos extremadamente graves que se habían cometido, y ha tenido implicaciones de mayor alcance para el público en general, en particular las víctimas o los acusados injustamente de presunto abuso doméstico. […] El juez no evaluó adecuadamente su credibilidad en referencia a pruebas documentales, fotografías, grabaciones o de otro tipo”, escribió el abogado de Depp, David Sherborne, en su recurso ante la Corte de Apelaciones a finales de diciembre.

Queda por ver si este argumento es suficiente para que los tribunales británicos decidan comenzar otro juicio. En cualquier caso, Depp seguirá frente al juez en Londres o en Virginia o en ambos lugares en un 2021 que no se vislumbra tranquilo para él.