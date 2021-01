Cartelera de TV: películas y series para ver hoy sábado 9 en la pantalla chica

EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA: LA AMENAZA DE ELECTRO

Space (DirecTV 518, Movistar 604, VTR 055, Claro 111)

Horario: 17:45.

La aparición de un nuevo y poderoso villano y el regreso de un viejo amigo provoca que Peter Parker crea que todos sus enemigos tienen una sola cosa en común: Oscorp. Con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Colm Feore, Felicity Jones, Marton Csokas, Paul Giamatti y Stan Lee.

ESCUELA DE SORDOS

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 18:45.

Documental. Una maestra de una escuela para sordos se entrega con afecto a sus alumnos. Entre el silencio y la lengua de señas crece un mundo que trasciende la relación institucional y que invita a la reflexión. Con Alejandra Agüero, Juan Druetta, Juan Pablo Maidana, Ivo Palacios y Joaquín Ferrari.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Fox Movies (DirecTV 559, Movistar 651, VTR 813, Claro 785)

Horario: 18:50.

Hipo, un vikingo adolescente, comienza las clases de entrenamiento con dragones y ve por fin una oportunidad para demostrar que es capaz de convertirse en guerrero cuando hace amistad con un dragón herido.

PUNTOS DE VISTA

Golden Edge (DirecTV 517, Movistar 612, VTR 407, Claro 98)

Horario: 19:20.

Un turista, una periodista y otros testigos observan el intento de asesinato en contra del presidente de Estados Unidos momentos después de su llegada a España. Con Dennis Quaid, Matthew Fox, William Hurt, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, Eduardo Noriega, Saïd Taghmaoui, Edgar Ramirez, Zoe Saldana, Richard T. Jones, Rocío Verdejo, Dolores Heredia, Guillermo Iván, Lisa Owen y Holt McCallany.

KILOS MORTALES

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 19:30.

Serie de Discovery Home & Health que muestra en detalle los progresos, frustraciones, sueños y esperanzas de personas que intentan escapar de la obesidad y salvar sus vidas. Muchos creen que optar por un procedimiento médico es la forma más fácil de perder peso, pero la cirugía sólo será el primer paso para recuperarse de esta complicada enfermedad.

LOCOS DE IRA

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 20:05.

Dave (Adam Sandler) es un ejecutivo muy pacífico. Sin embargo, durante un vuelo pierde el control a causa de un pequeño malentendido. Tras el incidente, el juez le impone como pena someterse a sesiones de terapia para controlar su ira. El responsable del tratamiento es el excéntrico doctor Rydell (Jack Nicholson).

LA VIDA ES PURO TEATRO

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:00.

En un escenario de teatro, y también en sus camarines, pasillos y plateas, una pequeña compañía teatral formada por dos actrices y un actor se enfrentan al proceso de investigación para crear una nueva obra. Con Camila Lebert, Javier Casanga y María Paz Grandjean.

JEFA POR ACCIDENTE

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 22:00.

Después de haber perdido un empleo por no estar cualificada académicamente, Maya Vargas (Jennifer Lopez) recibe la oportunidad de demostrar que, aunque no tenga un título universitario que avale su valía profesional, la inteligencia no se aprende en la universidad.

EL MONJE

AXN (DirecTV 209, Movistar 504, VTR 060, Claro 106)

Horario: 22:00.

Durante 60 años, un monje tibetano ha protegido un antiguo pergamino que alberga la llave a un increíble poder. Ahora, debe buscar un nuevo guardián. Pero aparece un malvado maestro de kung fu que no se detendrá hasta hacerse con el pergamino. Con Chow Yun-Fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit, Marcus Jean Pirae, Roger Yuan, Mako, K.C. Collins, Sean Bell y Kishaya Dudley.

CITY TOUR ON TOUR THE BEST

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:30.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini hacen un repaso por la cultura, arquitectura y cada detalle digno de destacar de países como Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos.

MACHUCA

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:35.

Nuestro cine en TVN. Santiago de Chile, 1973. Dos niños de 11 años viven en dos mundos diametralmente opuestos: el primero en un barrio residencial, y el segundo en un poblado ilegal a pocas manzanas de distancia. El director de un colegio religioso privado, el padre McEnroe, es un idealista que, con el apoyo de algunos padres, intenta integrar en el elitista colegio a chicos procedentes del poblado. Es así como Pedro Machuca y Gonzalo Infante llegan a ser compañeros de clase y amigos en un momento de gravísíma división y enfrentamiento dentro de la sociedad chilena.

INFIELES

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 01:00.

Serie chilena. Comedia en torno a la infidelidad y a las distintas situaciones que llevan al ser humano a cometerla; entre otras, disconformidad sexual grave de uno de los cónyuges, simple aprovechamiento de un momento favorable sin pensar en las consecuencias, hábitos o actitudes deteriorantes o desagradables para uno de los cónyuges que no se esfuerzan en superar y que los llevan a buscar consuelo en otra persona.