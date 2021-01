Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 11

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Estás permitiendo cambiar aspectos que no estaban en sincronía con tus propósitos, tomar el hoy como un nuevo comienzo y dejar de preocuparte demasiado de todo.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Has sido un ejemplo para quienes te rodean, no has dejado que nada te desmorone y eso te hace muy especial, valora todos los aspectos de tu vida.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

El miedo a todo lo que puede pasar en un futuro puede estar afectando tus estados emocionales, enfócate en el presente y así podrás crear un futuro próspero.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Estás enfocado en ti y en tu presente, decidiste escucharte y te ha ido bien así, los consejos de amor siempre deben ser bienvenidos.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Te has propuesto vivir con una preocupación constante y eso te está pasando la cuenta, intenta relajarte, vivir tu presente y hacer que éste sea agradable.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Estás intentando hacer cambios en tu vida, quieres dejar tu pasado y dedicarte a vivir con todo el presente. Tienes mucho por entregar y el amor será tu aliado perfecto.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tu fuerza te caracteriza como una persona honorable, enfócate en respirar calma y paz. Todo lo que venga es para mejor, tus ángeles siempre están protegiéndote.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Tu mente liberal te está ayudando a crear un mundo nuevo para ti, no te estás esforzando sólo te estás permitiendo fluir, construye y cree que tus sueños se harán realidad.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Si sientes que estás con la persona que no te corresponde es necesario que te escuches y aprendas a valorar las decisiones que está tomando el corazón.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Siempre es un buen momento para tomar una pausa, dejar que tu mente descanse un momento de lo laboral, relájate y cada vez que puedas medita.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

La confianza en ti es algo que tienes muy bien interiorizado, eso provoca que no tengas temor a fallar, que no decaigas y que tengas un sentido liberador por vivir la vida.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Decides estar solo y reflexionar, se vienen momentos complicados para todos y estás al pendiente, pero tienes una habilidad única para transformar y superar obstáculos.