Patricio Manns regresa al escenario y con memorias sin censura: "Ya hay gente asilándose"

El próximo viernes 15 de enero a las 22.00 horas, Patricio Manns vuelve a los escenarios. Es su regreso en gloria y majestad tras un duro año, donde estuvo internado tras una operación y en el que falleció además su compañera, Alejandra Lastra.

Hoy llega renovado y en lo que dice él "más joven, no más viejo, la tragedia no me envejeció, sino que me rejuveneció, yo soy así, hago las cosas al revés".

En conversación con Publimetro, adelanta lo que será su show vía streaming "Doy por cantado lo vivido", sus memorias y cómo ha vivido la pandemia del coronavirus.

-¿Con qué se va a encontrar la gente en el show?

No creo que sea el mismo Patricio de antes, pero se va a encontrar con la madurez de Patricio Manns, tanto en el espectáculo como en lo humano, hemos preparado un buen espectáculo, hemos ensayado varios veces, hemos cambiado varias cosas para cambiar la rutina, hemos seleccionado las canciones que se acercan más a gente.

No obstante, también asegura que habrá algunos temas nuevos.

-¿A qué te refieres con la madurez?

Es que todo es el producto de una vida y de la casa de donde yo vengo, donde me inculcaron cosas muy buenas, ahora lo veo con claridad absoluta, lo que por muchos años se me pasó inadvertido, ahora veo cómo me educaron mis padres y me hicieron ser lo que soy ahora…y como le va a pasar a todo Chile, porque después de esta pandemia, Chile va a ser otra cosa y los hombres y mujeres de Chile van a hacer de otra forma, van a mirar las cosas de otra manera, te lo doy pero firmado.

-Es esa una mirada optimista…

Es que nunca he sido pesimista, veo con optimismo el futuro, veo cosas maravillosas para seis meses cuando cuando salgamos del coronavirus, vamos a respirar aire libre y lo que queramos, es cosa de paciencia, seis meses no es nada.

El escritor, compositor e intérprete se detiene para reflexionar sobre lo que ha provocado la pandemia y lo que se viene para el país, y que será parte de su show del 15 de enero, en el que asegura se verá mucho humor.

"En el humor verán otro Patricio Manns y bastante los voy a hacer reír toda la función, eso hace falta, uno se pone muy serio algunas veces cantando cosas serias, y lo mejor es cantar las cosas serias con una sonrisa, no dejarse llevar por el texto, no dejarse llevar por la tragedia de las cosas, miro las cosas de otra manera (…) no creo que seamos débiles, estamos en perpetuo hallazgo de problemas y de soluciones, no tengo problemas sino que soluciones, y eso lo tengo en mi cabeza desde que me lavo los dientes en la mañana hasta la noche que me tomo un trago para irme a la cama, esa es la nueva cosa, de hecho voy a salir al escenario por primera vez, cuando nadie daba un centavo porque yo volviera", asegura.

SUS MEMORIAS SIN CENSURA: "DOY POR SOÑADO TODO LO VIVIDO"

Para este año espera lanzar sus memorias, "Doy por soñado todo lo vivido", pero hace hincapié a que son sin censura. "Ya hay gente asilándose cuando se enteraron que era sin censura", asegura con risa.

"Este año sale, tengo 400 y tantas páginas y después tengo que terminar 300 páginas más", dice Manns, quien esta vez ya trabaja con una casa editorial, un abogado y un agente literario.

"No puedo rehuir nada, esto Alejandra me lo pidió, me dijo 'te autorizo que pongas lo que quieras', así que será sin censura de mí ni de nadie, me olvidé que alguien pudiera demandarme, mejor, vendo más libros", sostiene, al momento que se apura en decir que habrá "polémicas sexuales, políticas, deportivas…"