Cata Vallejos revela detalles de su relación con actor argentino: pololeo nació por Instagram en plena pandemia

Cata Vallejos se refirió a su pololeo con el actor argentino Nacho di Marco, relación que surgió en plena pandemia cuando él le envió un mensaje por Instagram.

En conversación con Las Últimas Noticias, la influencer dio a conocer como nació el amor en la pareja. "Generalmente, no veo mucho los mensajes que me llegan en Instagram. Siempre son mensajes como ‘hola, guapa’ o cosas de ese estilo. Le respondí a Nacho porque me gustó mucho la forma en que me habló. Conversamos todos los días después de eso", señaló.

"Hablamos un mes completo por mensajes de Instagram, antes de darnos nuestros WhatsApp. Después empezamos a hablar por la cámara. No vernos se hizo cada día más insoportable, pero las fronteras estaban cerradas. En noviembre, viajé con unas amigas a México y le propuse a Nacho que nos conociéramos allá y me dijo que sí", expresó.

Sobre el primer encuentro entre ambos, la ex Calle 7 afirmó que "no nos dimos un beso así como en las películas, pero sí nos abrazamos fuerte y le dije que estaba muy nerviosa. Después me sentí aliviada porque él estaba ahí, conmigo, era de carne y hueso. Me gustaba".

Cata Vallejos indicó además que nunca había iniciado una relación amorosa a través de redes sociales. En ese sentido, manifestó que "es una forma muy bonita de conocer a alguien, porque es muy distinto a lo típico como, por ejemplo, cuando conoces a alguien en una fiesta. Esto fue al revés: conocí primero su personalidad, lo que sentía y lo que pensaba antes de saber su había una atracción, lo físico quedó para el final".

Por su parte Nacho di Marco, quien se encuentra radicado en Perú y participa actualmente en la telenovela "Princesas" de América TV, señaló al matutino que "yo la vi y me gustó. No sólo físicamente sino lo que transmitía. Uno por redes transmite mucho y te puedes dar cuenta si alguien es auténtica. Yo le hablé pero jamás pensé que estaríamos de novios".

Por último, Vallejos relató que debido a su trabajo, ella no necesita estar en Chile y así puede ir a visitar a su pololo. "Él pasó el Año Nuevo en Chile y ya conoció a mi familia. Ha funcionado súper bien. Para mí sería ideal que él viajara conmigo. Me encantaría que tuviéramos nuestro blog de viajes, por ejemplo", remató.