"¿Dónde está Elisa?": César Caillet y Álvaro Morales recuerdan a primera pareja gay en una teleserie

A más de una década de la primera emisión de la teleserie nocturna "¿Dónde está Elisa?", el podcast Reyes del Drama reunió a quienes interpretaron a la primera pareja gay de la historia de las teleseries chilenas que se daban besos en pantalla.

Habían existido otras dentro de las producciones nacionales como Cómplices o Puertas Adentro, pero el contacto físico era nulo.

“DABA PUDOR VER UN PERSONAJE HOMOSEXUAL EN TV”

Alvaro Morales interpretó a Ignacio Cousiño, un atormentado padre de familia que ocultó por años su orientación sexual, incluso casándose y teniendo un hijo.

Este lunes vuelve "Machos" y Zabaleta recuerda a su personaje de Álex Mercader: "Sería funado si existiera" "Ese hombre que se jactaba de que su hijo era bueno para los combos y se sentía orgulloso de eso, era una estupidez", precisó.

Para Álvaro esta apertura significó un profundo avance en la televisión: “Lo que me llama la atención de eso es que se podían en ese minuto ver teleseries súper crudas donde habían mujeres violadas y mucha violencia, sin embargo lo que daba más pudor era ver un personaje homosexual. Eso te habla de la sociedad chilena. Que se hayan arriesgado a eso es súper interesante”, reflexiona.

También el actor destacó que durante la historia de las teleseries, los personajes gay habían sido tratados como comedia “Eran loquitas, no habían personajes que fueran con profundidad y dramatismo. No puede ser que no pueda ser visible en la sociedad”, manifestó. Además precisó que durante su rol en “Casa de Muñecas” donde también interpretó a un gay en el closet, recibía muchos mensajes de hombres de familia que se encontraban en la misma situación y que se sentían muy bien representados. “Eran hombres de cincuenta para arriba con familia y todo”, recordó.

“PENSÉ QUE ME IBAN A GRITAR MARICÓN EN LA CALLE”

Captura

En el caso de César Caillet, quien interpretó a Javier Goyeneche, un arquitecto gay que se involucra sentimentalmente con el personaje de Morales, quien era el esposo de su mejor amiga, recuerda el contexto país en que se realizó la teleserie: “Hasta la época donde se hizo Secreto en la Montaña, no había nada mainstream donde hubiesen historias de amor entre hombres. Lo de “Dónde está Elisa” es algo que nunca se había hecho en Chile: meter a dos hombres en la cama”.

Recuerda que cuando recibió los diez primeros capítulos de ¿Dónde está Elisa? lo encontró bastante buenos, sin embargo tuvo temor al comienzo porque pensaba que en la calle le gritarían “maricón”. “Eso sucedió al contrario, a pesar de mi personaje que hacía algo horrible como comerle el marido a la amiga. El público tuvo una muy buena recepción de esta teleserie”

También agregó que esta historia sirvió para visibilizar a la comunidad LGBTIQ+: “Me gusta pensar que uno con su grano de arena aportó algo en la causa. Lo he comentado con Pablo Illanes, autor de la teleserie. Ha avanzado un montón esto. Esta historia pavimenta mucho para que suceda esto de poder salir a las calles y tener más libertad”, reflexiona.

“Me escriben personas y me dice que por mi personaje tuvieron la valentía de hablar con sus papás. Es un acto político. Yo no me considero un activista LGTBI. Creo que las calificaciones angustian a la gente. No debiese ser así. Casa uno debiera expresar sus emociones y su sexualidad como quiera”, finalizó.