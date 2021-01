Actor Miguel Herrán preocupó a sus seguidores tras mensaje en plena cuarentena: "6 días han sido suficientes para destrozarme"

El actor Miguel Herrán, quien interpretó a Río en "La casa de papel" y a Christian Varela en "Élite", generó preocupación en sus fans tras un mensaje que publicó en Instagram.

Esto en medio de la cuarentena en la que se encuentra tras ser contacto estrecho de un contagiado por coronavirus.

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", escribió en redes sociales.

"1. Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones. Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada", señaló el actor.

Pese a esto, el intérprete aseguró que "es sólo una reflexión que quería compartir. Y así también ven algo en Instagram que no sea la nieve".

Su compañera en "La casa de papel", Úrsula Corberó, fue uno de miembros del elenco que reaccionó ante el mensaje de Miguel Herrán. "Ay bebé, pero por qué lloras", le comentó la actriz que personifica a "Tokio" acorde a lo consignado por el medio español Hola.

Cabe mencionar que Herrán también compartió en Instagram cuando comenzó el confinamiento por ser contacto estrecho de un contagiado de covid-19.

"10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado.. a ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción..", señaló en dicha oportunidad.

"No he subido nada en redes estas fechas por qué soy más de estar con los que me rodean viviendo la vida. Pero aprovecho esta situación extraordinaria que me ha tocado para deciros que ojalá que todo vaya a mejor. Para todos!! Ojalá consigamos construir una humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta", expresó el actor.