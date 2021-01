Pampita se mostró en bikini en medio de los rumores de embarazo

El 2020 fue un año intenso para Pampita y por eso decidió irse junto a su marido, Roberto García Motirán, y los hijos que tiene junto al actor chileno de vacaciones a un lujoso all inclusive en México.

El pasado fin de año estuvo marcado por los rumores de su posible embarazo pero ella ha jugado al misterio y como nunca ha tratado el tema con ambigüedad. Pero cada vez son más quienes afirman que este rumor es cierto, como el periodista argentino Ángel de Brito quien afirmó que lo sabe de muy buena fuente.

En las primeras fotos que subió desde que llegó a sus vacaciones, Carolina evitó mostrarse de cuerpo entero. Mostró fotos de su cara, sonriendo con palmeras de fondo y videos de sus hijos jugando en el agua.

Sin embargo, esto dio pie a que el rumor de embarazo tomara más fuerza ya que sus seguidores no tardaron en preguntarse porque no mostraba su panza. ¿Qué hizo Pampita? Se tomó varias fotografías de frente luciendo un bikini negro y escribió: "La vida es demasiado corta para desperdiciarla en negatividad. Sentate y disfrutá. Pensá en positivo".

instagram

Los mensajes de sus seguidoras no tardaron en multiplicarse. "Si, tiene pancita de bebé", "Está re embarazada", "Estás re embarazada y no lo digo por tu panza. Sos otras cosas", "Está embarazada, por eso se muestra de frente y no de costado", fueron algunos de los cientos de mensajes en el mismo tono que recibió la trasandina.

Ella no contestó ningún comentario y mantuvo la actitud ambigua que ha tenido referente a este tema.