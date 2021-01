"Sex and the City": confirman el regreso de la serie, pero sin Kim Catrall

Y las y los fanáticos de "Sex and The City" no pueden más, y es que se anunció una nueva temporada de la serie, que será emitida por HBO Max, pero eso sí…sin Kim Catrall.

La temporada tendrá el nombre de "And Just Like That…" (y así como si nada…) tendrá diez episodios con las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, precisó HBO en un comunicado.

El reboot contará con las actuaciones protagónicas de las ya conocidas Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York). Según pudo confirmar el portal Variety, el trío también tendrá el rol de productoras.

Este regreso ya tiene su propia cuenta de Instagram en donde solo se ha puntualizado, hasta ahora, que se trata de una continuación de la historia creada por Darren Star.

HBO Max es un servicio de streaming que planea llegar a América Latina en algún momento de 2021.