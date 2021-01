Dayana Amigo: "Estamos buscando el humor a lo complejo que nos ha pasado"

Ayer debutó "Edificio Corona", la nueva teleserie nocturna de Mega, que tiene varias particularidades. Se estrenó en una fecha inédita para un producción dramática, que históricamente debutaban en marzo. Además, aborda como eje central la pandemia por el coronavirus.

Una de sus protagonistas es Dayana Amigo, que interpreta a Carolina, una joven que mantiene una relación con un hombre casado, interpretado por Mario Horton. "Ella es su amante, que también tiene un rol que va más allá de lo gracioso. Para mÍ es algo real que le ha pasado a más de una persona, existe la amante que se ha visto perturbada por esto del encierro, se han roto relaciones, entonces producto de eso no puede ver a Germán (Horton) porque el ya no puede inventar cosas para salir entonces esto hace que ella se vuelva un poco loca y toma decisiones desde esa locura y se presenten situaciones complejas", dice detallando que "pero es un personaje liviano, cercano, querible, entretenido, lo que es complicado porque la amante nunca es tan bien visto, no bien tomado, pero esta hecho con humor".

Sobre el trabajo en comedia, la actriz destaca lo importante que es en este período "me parece super necesario que se aborde este tema de la pandemia. Es un tema real contemporáneo, es algo que estamos viviendo todos los seres humanos más allá de nuestro país, es a nivel mundial", dice añadiendo que "es necesario que se hable de esto y más necesario aún que se hable desde la comedia, es necesario buscarle esta vuelta que es lo que nosotros estamos buscando el humor a lo complejo que nos ha pasado, a las cosas difíciles", aunque no desconoce el impacto que la pandemia a tenido en todos "es un tema sensible que ha modificado muchas vidas, han habido pérdidas por esto, entonces fue tomado con mucho respeto es una comedia que va más allá de la realidad, da una vuelta completa a los temas difíciles".

Mientras que en lo personal, también le toca abordar el género "yo he trabajado harto en comedia y siempre es un desafío muy exigente, para mí, trabajar en este género es ultra complicado, porque derrepente no son tantas las herramientas que hay o la información que hay para armar el personaje desde la base, porque hay que ser divertido, pero sin alejarse de la realidad", señala incluso confesando que "no es el género que a mi más me gusta, es un desafío mayor para mí y soy muy auto exigente con mi trabajo y trato de darle vuelta a todo, pero me encanta porque de eso se trata actuar, entre más incómodo uno esté es más rico ver el resultado. Y esto no se escapa de lo que me ha pasado anteriormente, me gusta y me asusta porque siempre me hace desafiarme".

Por otra parte, Amigo confiesa que no se atreve a anunciar nuevos proyectos "el año pasado tenía tres obras, dos películas, ahora no se sabe. Las obras se suben, se caen, el cine no sé cuando retomaremos", dice añadiendo que "este período de pandemia ha sido raro, especial y difícil, nadie se imaginó que estaríamos encerrados sin ver a la gente que uno quiere. Yo en particular, le doy gracias a Mega porque tengo trabajo estable y tener esa tranquilidad y que otra gente no tiene".