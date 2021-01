De Zendaya a Leonardo DiCaprio: Netfix revela adelanto de las películas que estrenará este año

Mediante un video, en donde aparece en el inicio Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, Netflix dio a conocer un adelanto de las películas que estrenarán durante este año.

El tridente de actores será parte de Red Notice, una cinta de acción escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber y que promete ser uno de los platos fuertes de la plataforma este 2021.

"Lupin" en Netflix: la exitosa serie de ladrones que es dirigida por la chilena Marcela Said La cineasta chilena dirigió los dos últimos capítulos de "Lupin", la serie que se ha convertido en la primera tendencia en cinco países.

Entre las películas que aparecen mencionadas en el registro, destacan nombres como Zendaya, quien protagoniza "Malcolm and Marie". El filme se estrenará el 5 de febrero y en donde también destaca John David Washington, el hijo de Denzel Washington.

También figuran "Don't Look Up", la cual es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Otra de las películas que destaca es ""The Woman in the Window", la cual tiene en su elenco a Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman.

De igual manera, se anuncia el fin de la saga de películas "El stand de los besos" y "A todos los chicos de los que me enamoré", las cuales estrenarán este año su tercera parte.

Netflix anuncia el fin de la saga de películas "El stand de los besos" y "A todos los chicos de los que me enamoré" Este año la plataforma estrenará el final de las dos trilogías, las cuales han sido un éxito para Netflix. Eso sí, todavía no se conoce la fecha exacta de ambos lanzamientos.

"Nuevas películas, todas las semanas, todo el año", se señala en el registro.

Revisa los adelantos de Netflix