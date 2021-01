Netflix anuncia el fin de la saga de películas "El stand de los besos" y "A todos los chicos de los que me enamoré"

Netflix anunció este martes el final de dos de sus sagas más populares: "El stand de los besos" y "A todos los chicos de los que me enamoré".

Según consigna Variety, durante este 2021 la plataforma estrenará el final de ambas franquicias, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta de sus lanzamientos.

"El stand de los besos", cuyo estreno fue en 2018, se convirtió en un éxito para el servicio de streaming, el cual lanzará la tercera parte este año.

La película estará protagonizada por Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi.

En tanto, también se cerrará la trilogía de "A todos los chicos de los que me enamoré", con el estreno de la cinta "To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean".

Lana Condor y Noah Centineo volverán a ser los protagonistas de la historia, que también estrenó su primera parte en 2018.